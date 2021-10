Spendenübergabe in Tholeyer Jugendherberge : Solidarität mit den Opfern der Flut

Tholey „Auf diese Katastrophe war niemand eingestellt. Das Wasser kam so plötzlich“, erinnert sich berichte Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland. Zu dem Zeitpunkt, als das Hochwasser das Ahrtal flutete war die Jugendherberg mit Familien, einer Schulklasse sowie einer Freizeitgruppe belegt.

Die Gäste konnten unbeschadet im Lauf des nächsten Tages ihre Heimreise antreten. Es sei ein großes Wunder, dass die zweite Jugendherberge der Region in Altenahr unbeschädigt davonkam. Sie läge auf einer Anhöhe, könne aber wegen der zerstörten Zufahrtswege und Brücken nicht erreicht werden, sodass auch hier aktuell kein Herbergsbetrieb möglich sei. Jetzt diene das Haus als Unterkunft für auswärtige Handwerker. In der Jugendherberge in Bad Neuenahr begannen nach einer ersten Schadensaufnahme die Aufräumarbeiten.

Insgesamt haben wir 725 Euro gesammelt. Der Betrag soll in voller Höhe an die vom Hochwasser betroffene Jugendherberge in Bad Neuenahr– Ahrweiler gehen“, erklärte Peter Duchene, der Sprecher der Versichertengemeinschaft. Jacob Geditz, Vorstandsvorsitzender der Jugendherbergen in Rheinland-Pfalz und im Saarland, freute sich bei einem persönlichen Treffen mit Peter Duchene und seinem Stellvertreter Wolfgang Schmidt in der Schaumberg-Jugendherberge über die großzügige Spende. Auch unter den Kollegen der Jugendherbergen herrschte in diesen Tagen viel Solidarität. „Mit Kollegen habe ich mich abgesprochen und wir sind nach Bad Neuenahr gefahren, um bei den Aufräumarbeiten zu helfen“, ergänzte Christina Wenderoth, die Leiterin der der Schaumberg-Jugendherberge. Angesichts der großen Hilfsbereitschaft von vielen Seiten ist Jacob Geditz optimistisch, noch in diesem Jahr den Betriebwieder aufnehmen zu können.