Abitur im Oberstufenverbund Schaumberg St. Wendel : Die ersten ihrer Art

Theley Erster Jahrgang an der Schaumbergschule hat erfolgreich das Abitur absolviert.

Die Schüler des ersten Oberstufenjahrgangs der Gemeinschaftsschule Schaumberg, die im Schuljahr 2018/2019 in das Abenteuer Oberstufe gestartet sind, haben im Oberstufenverbund gemeinsam mit den Schülern der Dr.-Walter-Bruch-Schule und der Gemeinschaftsschule St. Wendel ihr Abitur abgelegt.

Es ist der erste Abiturjahrgang im Oberstufenverbund, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinschaftsschule Schaumberg.

Der 2018 neu gebildete Oberstufenverbund wird an der Dr.-Walter- Bruch-Schule unterrichtet. Die Schüler der drei Schulen werden gemeinsam beschult und profitieren vom großen Fächerangebot des Oberstufenverbunds.

„Für unsere Schüler war das ein langer Weg bis sie endlich Ihr Abiturzeugnis in ihren Händen halten konnten, und wir als Schulgemeinschaft haben alles versucht, sie so zu fördern und zu fordern, dass sie gut vorbereitet ihre Abiturprüfungen angehen konnten.“

An der Gemeinschaftsschule Schaumberg können nun alle Bildungsabschlüsse angeboten werden. Neben den schon immer angebotenen Abschlüssen HSA (Hauptschulabschluss) und MBA (mittlerer Bildungsabschluss) kommt nun das Abitur dazu.

Doch damit gibt sich die Schule nicht zufrieden, heißt es in der Mitteilung weiter. „Wir versuchen auch weiterhin, unser Angebot mit unseren Kooperationspartnern im Verbund zu vergrößern, um damit so vielen Schülern wie möglich, egal wo deren persönlichen Präferenzen liegen, ein attraktives Angebot machen zu können“, so Heinz zu den weiteren Zielen der Schule im Bereich Oberstufe.