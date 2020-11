Polizei bitte um Hinweise : Knapp 50 Altreifen illegal entsorgt

Ermittler der Polizei-Inspektion Völklingen suchen nach Zeugen, die etwas zu der illegalen Entsorgung von Reifen in Großrosseln sagen können. Foto: dpa/Friso Gentsch

Großrosseln Unbekannte haben in Großrosseln am Samstagmorgen etwa 50 Altreifen illegal entsorgt. Laut Polizei fuhren sie die Reifen mit einem Fahrzeug an den Weg, der zum abgerissenen Wasserturm gegenüber der Einmündung L 278/L 276 führt, und legten sie dort ab.