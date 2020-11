Diesmal in Emmersweiler : Anhänger-Diebe schlagen erneut in Grenznähe zu

Anhänger-Diebe halten die Polizei in Grenznähe im Raum Völklingen und Warndt auf Trab. Foto: dpa/Fabian Strauch

Emmersweiler Die Serie der Diebstähle von Pkw-Anhängern in Grenznähe hält an. Diesmal schlugen die Täter in Emmersweiler zu. Sie kamen am Sonntag kurz nach 20 Uhr mit einem älteren weißen Peugeot 205 – auffällig war laut Polizei der defekte Auspuff – und klauten in der Straße Wackenhübel einen Anhänger der Marke „Stema“ mit blauer Plane.

In jüngster Zeit wurden im Raum Völklingen und Warndt mehr als zehn Anhänger gestohlen (wir berichteten).