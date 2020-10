Polizei sucht Zeugen : Fahrradklau am Bahnhof in Völklingen

Fahrradklau am Bahnhof in Völklingen

Völklingen Ein Unbekannter hat in Völklingen das Mountainbike eines 25-Jährigen gestohlen. Das Opfer hatte sein Zweirad am Bahnhof abgestellt.

Ein Dieb hat in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag und Donnerstagfrüh, 7. und 8. Oktober, am Bahnhof in Völklingen das Fahrrad eines 25 Jahren alten Völklingers gestohlen. Der Mann war nach Angaben der Polizei mit einem Mountainbike zum Bahnhof gefahren, um dann mit dem Zug weiter zu seinem Arbeitsplatz zu gelangen. Er hatte sein Fahrrad am dortigen Ständer abgestellt und mit einer Kette gesichert. Als er zurück kam, lag die Kette neben dem Fahrradständer – das Mountainbike war weg.