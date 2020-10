Kostenlos zum Einkaufen oder zum Arzt : Neu am Start: Der Püttlinger Bürgerbus

PÜTTLINGEN/Großrosseln Ein Verein und ehrenamtliche Busfahrer unterstützen unter anderem Senioren mit einer Ergänzung zum öffentlichen Nahverkehr.

18 000 Euro flossen in Beratungen und in die Schulungen insbesondere der Fahrer. 9 000 Euro gab es für den Kauf des Kleinbusses – „Gebraucht, aber im tadellosem Zustand“, versichert der Vereinschef mit Blick auf den Transporter.

Das Ministerium beteiligt sich zudem in den ersten drei Jahren mit 8000 Euro an den Organisationskosten. Laut Rainer Gude decken die Zuschüsse von Stadt und Land knapp die Hälfte des Etats. Deshalb ist der Verein auf Sponsoren- und Spendengelder angewiesen. Für die Bürger sind die Fahrten kostenlos.

Und wer gehört zur Zielgruppe? „Alle, die aufgrund ihrer persönlichen und wirtschaftlichen Voraussetzungen das bestehende Nahverkehrs-Angebot nicht nutzen können“, erläutert Gude. Kranke lassen sich zum Arzt fahren, Senioren zum Einkaufen. Junge Familien, die sich kein Auto leisten können, sind ebenfalls angesprochen. Normalerweise ist im Bus Platz für acht Bürger, wegen Corona können zurzeit aber nur fünf Passagiere mitfahren. Am ersten Tag wurde der Bus von einem weiteren Bürger von der Ritterstraße gebucht. Sein Fahrziel: Ein Supermarkt am Burgplatz.

Der Püttlinger Bürgerbus ist nicht der erste im Regionalverband Saarbrücken. Anfang September startete bereits ein Bürgerbus in Großrosseln. Die Warndtgemeinde hatte keine Förderung des Verkehrsministeriums beantragt. Sie musste aber auch kein neues Fahrzeug anschaffen. Denn in Großrosseln stand ein Transporter der Gemeinde zur Verfügung, der früher von örtlichen Vereinen genutzt worden war, was diesen dann aber wegen geänderter versicherungsrechtlicher Gründe nicht mehr möglich war. In Großrosseln stellt das Deutsche Rote Kreuz die Fahrer.