Feuer in St. Wendel : Feuerwehr löschte Garagenbrand

St Wendel Zu einem Garagenbrand ist die Feuerwehr am Freitag gegen 17 Uhr ausgerückt.

Nach Angaben der Feuerwehr brannte es im Dachbereich eines Garagenkomplexes in der Kelsweilerstraße in St. Wendel. Brandgeruch hatte einen Anwohner auf den Plan gerufen, der den Notruf absetzte. Somit konnte das Feuer noch in der Entstehungsphase gelöscht werden. Es entstand daher lediglich am Dach ein Schaden, die Autos und Ausstattung wurden nicht beschädigt. Im Einsatz waren die Löschbezirke Urweiler und St. Wendel.