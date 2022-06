Einsatz dauerte drei Stunden : Feuer auf dem Winkenbacherhof – Großeinsatz für Feuerwehr St. Wendel (mit Bildergalerie)

St. Wendel Gleich mehrere Feuerwehren sind in St. Wendel im Einsatz gewesen. Dort kam es in der vergangenen Nacht zu einem größeren Brand. Was bisher bekannt ist.

Die integrierte Leitstelle auf dem Saarbrücker Winterberg alarmierte in der vergangenen Nacht die Löschbezirke der Stadt St. Wendel mit dem Einsatzstichwort „Brand landwirtschaftliches Anwesen“ zum Winkenbacherhof nach St. Wendel. „Bereits auf der Anfahrt war die Einsatzstelle durch aufsteigenden Rauch und Flammenschlag ersichtlich“, teilte ein Sprecher der Feuerwehr St. Wendel am Samstagmorgen mit.

Nach der ersten Erkundung wurde die Brandbekämpfung von ungefähr 50 Quadratmetern Fläche mit Altreifen eingeleitet. Allerdings stellte sich die Wasserversorgung auf dem Aussiedlerhof für die Feuerwehr als sehr problematisch dar. „Um ausreichend Löschwasser vor Ort zu haben, richteten mehrere Tanklöschfahrzeuge einen Pendelverkehr zur Wasserentnahmestelle an einem Hydrant in Baltersweiler ein“, sagte der Sprecher. Erst nach drei Stunden war der Einsatz für die 80 Einsatzkräfte beendet. Die Ursache für den Brand ist bisher noch unbekannt. Verletzte gab es bei dem großen Einsatz nicht. Über die Schadenssumme kann die Feuerwehr ebenfalls noch keine Angaben gemacht werden.