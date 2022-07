Wendelskuchentag in St. Wendel : Wendelskuchen als Dank für die Feuerwehr in St. Wendel

St Wendel In diesem Jahr beging die katholische Pfarrgemeinde St. Wendelin ihren traditionellen Wendelskuchentag zum 661. Mal.

In der morgendlichen Eucharistiefeier haben die Gottesdienstteilnehmer wieder Kuchen und Brote zum Segnen mitgebracht. Auch die Pfarrgemeinde stellte kleine Rosinenbrote zur Verfügung, die während des Gottesdienstes gesegnet wurden, um den Gläubigen mitzugeben und in der Stadt zu verteilen.

Schon seit 2013 werden diese Wendelskuchen an eine Institution in der Stadt gebracht, die den Menschen Gutes tun und sich für sie einsetzen. In diesem Jahr wurde die Freiwillige Feuerwehr St. Wendel bedacht. Pastor Klaus Leist und Mitglieder des Pfarrgemeinderates St. Wendelin besuchten die St. Wendeler Feuerwehrleute im St. Floriansweg. Neben den Wendelskuchen überbrachte der Pfarrgemeinderat auch Lyoner mit Brötchen sowie Getränke für die großen und kleinen Feuerwehrleute. Pastor Leist dankte den Wehrleuten für ihre ehrenamtlichen Einsätze und für den Schutz und die Hilfe, die sie den St. Wendelern und Menschen in der Umgebung geben. Wehrführer Dirk Schmidt und der Löschbezirksführer der Kernstadt, Jochen Willmann, nahmen Gaben und gute Worte anerkennend entgegen und bedankten sich für diese wohlwollende Geste seitens der Pfarrgemeinde.