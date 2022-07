Konzert in St. Wendel : Nicole ist zurück – und das in St. Wendel

St Wendel Nach Corona-Pause und Erkrankung ist die heimische Sängerin im Saalbau zu hören.

„Ich bin zurück“ – Nicoles Konzertmotto ist nicht nur grundsätzlich Programm, sondern auch Titel ihres neuesten Songs. Nach fast drei Jahren Pause ist die deutsche Schlagerikone zurück auf der Bühne. Auch sie war wegen Corona zum Nichtstun verdonnert. Dann hat sie auch noch eine böse Krankheit ereilt, von der die Sängerin gottlob inzwischen genesen ist. Und nun startet die Powerfrau durch, teilt ein Sprecher des Konzertveransalters Kultopolist mit. Dem Publikum beim Gastspiel am Freitag, 21. Oktober, 20 Uhr, im Saalbau in St. Wendel verspricht sie live eine Reise durch rund 40 Jahre Bühnenkarriere.

Karten gibt es in St. Wendel am Infopunkt im Globus, bei Klein Buch + Papier, Telefon (0 68 51) 93 94 30

Seit ihrem Sieg 1982 ist Nicole eine feste Größe im deutschen Schlager. Der Eurovisionssieg war der Startschuss für eine große Schlager-Karriere mit unzähligen Erfolgen und Auszeichnungen. Den Siegertitel hat sie damals in vielen Sprachen gesungen, was sie in unzähligen Ländern an die Spitze der Charts katapultierte.