Online-Vortrag : Solarstrom von Balkon und Terrasse

St. Wendel Im Online-Vortrag der Verbraucherzentrale geht es darum, wie Mieter selbst Energie gewinnen können.

Die Energieberatung der Verbraucherzentrale im Saarland bietet nicht erst seit Beginn der Corona-Krise Online-Vorträge an. Zu den ersten Veranstaltungen mit dem Thema PV-Kleinanlagen hatten sich nach Angaben einer Sprecherin bundesweit mehr als 500 Teilnehmer angemeldet. Damit sei die maximale Teilnehmerzahl erreicht worden. Allen, die keine Möglichkeit hatten sich anzumelden, bietet die Verbraucherzentrale nun einen weiteren Wiederholungstermin an: Am kommenden Dienstag, 23. Juni, in der Zeit von 18 bis 19 Uhr steht das Thema „Steck die Sonne ein! Solarstrom von Balkon und Terrasse“ nochmals auf dem Programm. Interessenten werden gebeten, sich anzumelden unter: verbraucherzentrale-energieberatung.de/vortraege.