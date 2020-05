Angebot der Verbraucherzentrale am 26. Mai : Kostenloser Online-Vortrag zum Fenster-Austausch

Homburg Am Dienstag, 26. Mai, bietet die Verbraucherzentrale des Saarlandes von 17 bis 18 Uhr einen kostenlosen Online-Vortrag zum Thema Fenstererneuerung an. Dieses sei eines der am häufigsten nachgefragten Themen in der Energieberatung der Verbraucherzentrale.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Bei dem kostenlosen Vortrag soll das Wissen über die Auswahl und den sachgerechten Einbau von Fenstern vermittelt werden, damit bei dieser besonders teuren Sanierungsmaßnahme keine Fehler gemacht werden, schreibt die Verbraucherzentrale in ihrer Pressemitteilung weiter.

Was muss bei der energetischen Sanierungen eines Gebäudes und spezielle der Fenster beachtet werden? Was bedeutet der Uw-Wert im Unterschied zum Ug-Wert? Welches Dämm-Niveau gilt es zu erfüllen, um eine staatliche Förderung zu erhalten? Die Teilnahme ist bequem von zu Hause aus möglich und für die Teilnehmer kostenlos. Interessierte benötigen lediglich eine stabile Internetverbindung über den Computer, Tablet oder das Smartphone mit einem aktuellen Browser.