Triathlon : Verband wertet Baumholder-Triathlon auf

Baumholder Chef-Organisator Günter Heinz steht die Freude ins Gesicht geschrieben: Der Rheinland-Pfälzische Triathlon-Verband (RTV) hatte den Veranstaltern des OIE-Triathlons in Baumholder angeboten, in diesem Jahr die Landesmeisterschaft im Sprint auszutragen.

Der elfte OIE-Triathlon geht am 18. und 19. Juni rund um den Badesee über die Bühne. Am Samstag gehen die Jugendlichen an den Start, am Sonntag die Erwachsenen. Die Strecken der Jugend sind nach Altersklassen gestaffelt. Für die älteren Athleten stehen zwei Strecken zur Auswahl: Die Olympische Distanz (1500 Meter Schwimmen, 36,5 Kilometer Rad fahren und zehn Kilometer Laufen) oder die Sprint-Distanz (750 Meter/20 Kilometer/4 Kilometer).