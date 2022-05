Ausstellung in der KSK-Filliale in Freisen : Kinder sagen kreativ „Danke“

Schüler der Grundschule Freisen-Oberkirchen haben Bilder zum Thema Hilfsorganisationen gemalt. Diese sind nun in der KSK-Filliale in Freisen ausgestellt. Foto: Biehl

Freisen Und zwar an die Mitglieder von Feuerwehr, Polizei, Rettungsdienst und Co. Für sie haben die Schüler Bilder gemalt, die in Freisen ausgestellt sind.

„Die Kinder der Grundschule Freisen-Oberkirchen sagen Danke“ ist auf einer Tafel zu lesen. Daneben werden in einem Regal mehrere Bilder, von Kinderhand geschaffen, präsentiert. Darauf sind Feuerwehrautos, Rettungsboote oder ein Hubschrauber zu sehen. Es wird deutlich, der Dank der Schüler gilt den Hilfsorganisationen.

Die Ausstellung ist aktuell im Beratungs-Center der Kreissparkasse in Freisen zu sehen. Mit dem Umbau vor einigen Wochen wurde dort auch Raum für die gemeinnützigen Institutionen der Gemeinde geschaffen (wir berichteten). Eine davon ist das Familienberatungszentrum der Lebenshilfe St. Wendel, das auch eng mit den Schulen vor Ort zusammenarbeitet.

Wie eine Sprecherin berichtet, unterhält die Lebenshilfe St. Wendel seit 2006 mit Unterstützung des Landkreises St. Wendel ein Familienberatungszentrum in der Gemeinde Freisen. Dort arbeiten derzeit pädagogische Fachkräfte, um insbesondere ambulante Hilfe zur Erziehung, soziale Gruppenarbeit und Präventionsangebote für Kinder, Jugendliche und Familien anzubieten. „Mit Yvonne Wagner ist hier auch eine Sozialpädagogin für die Netzwerkarbeit mit Institutionen in der Gemeinde Freisen und als Schulsozialarbeiterin an der Grundschule eingesetzt“, so die Sprecherin.

Mit Blick auf aktuelle Geschehnisse sei bei den Schülern aller Klassenstufen der Wunsch gewachsen, Polizisten, Feuerwehrleuten, Rettungskräften und Mitarbeitern anderer Hilfsorganisationen einmal Danke zu sagen. Denn das Engagement dieser Einsatzkräfte sei nicht mit Gold aufzuwiegen. Sie stehen rund um die Uhr zur Verfügung, um anderen Menschen zu helfen – auch unter Einsatz ihres eigenen Lebens. Viele Kinder der Grundschule Freisen-Oberkirchen sind selbst Mitglied in Hilfsorganisationen und erleben hautnah mit, was hier geleistet wird.

Aus dieser Idee entstand eine Aktion, bei der viele Kinder der Klassenstufen ein bis vier aussagekräftige Bilder gemalt haben. Auf diesen Kunstwerken zeigen sie, wie sie die Feuerwehr, das Technische Hilfswerk (THW), Rettungsdienste, wie das Deutsche Rote Kreuz (DRK), die Malteser oder die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG), Polizei oder andere Hilfsorganisationen erleben und was sie mit deren Arbeit verbinden.

Zu sehen ist die Ausstellung der Kinder in der Filiale der Kreissparkasse am Hermann-Hörmann-Platz 1 in Freisen sowie auf der Homepage der Lebenshilfe St. Wendel: