Sommerbiathlon : Erst Weltmeister, jetzt auch Saarlandmeister

Lebach Sven Müller gewinnt in Lebach bei den Offenen Saarlandmeisterschaften im Sommerbiathlon den Target Sprint.

Ein dreimaliger Weltmeister hat am Samstag die offenen Saarlandmeisterschaften im Sommerbiathlon in Lebach dominiert. Sven Müller (25) vom Biathlon-Team Steinwenden aus der Pfalz sicherte sich den Sieg im Target Sprint. Im Unterschied zum normalen Sommerbiathlon starten die Sportler beim Target Sprint in einer Gruppe (Massenstart) und müssen beim Schießen die Munition einzeln laden. Für die zwei Mal fünf Scheiben stehen insgesamt 30 Schuss zur Verfügung. Die Laufstrecke ist mit 1,2 Kilometern zudem deutlich kürzer als beim normalen Sommerbiathlon.

„Die Laufzeit war okay, aber fünf Schießfehler – das ist zu viel“, fand Müller. Im Ziel konnte er sich über einen weiteren Erfolg freuen – als Trainer. Seine von ihm betreute Vereins- und Nationalmannschaftskollegin Tessa Dietrich siegte bei der Jugend mit 5:16,9 Minuten – die 15-Jährige, deutsche Meisterin ihrer Altersklasse, erzielte damit die drittbeste Zeit des Tages. Bei den Junioren ging der Sieg an Tobias Reichert (Biathlon-Team Saarland), bei den Senioren III an Peter Schneider (SV Fidelio Güdesweiler) und bei den Senioren IV an Richard Langenbahn (Hubertus Hofeld). Zuvor hatte Langenbahn bereits den normalen Sprint über drei Kilometer gewonnen.