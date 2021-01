Spende durch Gewinnsparen : Kreissparkasse unterstützt Sozialstation Schwalbach

Schwalbach Institut übergibt Kleintransporter zur Beförderung demenzerkrankter Menschen. Insgesamt wurden 2020 fünf Fahrzeuge gestiftet.

Ihre Dienste sind auch in der Corona-Pandemie für viele Menschen wichtig: Mit 68 hauptamtlichen Beschäftigten versorgt die Sozialstation Schwalbach-Elm täglich rund 450 Personen, sei es in der Grundpflege, in der Behandlungspflege, bei hauswirtschaftlichen Tätigkeiten oder in der Betreuung Demenzkranker. Das Einzugsgebiet umfasst die Gemeinden Schwalbach, Bous und Ensdorf mit allen Ortsteilen. Da sind viele Wege zu fahren, weshalb auch entsprechend viele Autos erforderlich sind. Zur Ergänzung des Fuhrparks gab es jetzt einen neuen Peugeot Rifter, übergeben durch Stefan Klein, Vorstandsmitglied der Kreissparkasse (KSK) Saarlouis. Der Kleintransporter dient besonders zur Beförderung Demenzkranker, die im Tagespflegezentrum der Sozialstation betreut werden.