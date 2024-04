Fußball Diese Liga macht ihm richtig Bock

Das hätte Jonas Schwarz vor einigen Monaten wohl selbst nicht gedacht: Der 21-Jährige spielte in der Hinrunde – wie in den Jahren zuvor – für den FV Schwalbach II in der Fußball-Landesliga. Seit dem Jahreswechsel ist er Stammspieler in der „Ersten“ in der Saarlandliga – und überzeugt dort mit guten Leistungen. „In dieser Liga zu spielen, macht schon Bock“, sagt der Innenverteidiger: „Das Tempo ist zwar deutlich höher als in der Landesliga, aber ich hatte da keine Anpassungsprobleme.“