Registrierungspflichtiger Inhalt: Besonderes Stück in Hülzweiler : Diese Krippe passt nicht unter den Baum

Auf rund vier Quadratmetern erstreckt sich die detailreiche Krippenlandschaft von Egon Haag aus Hülzweiler. Foto: Merkel Carolin/Carolin Merkel

Hülzweiler Wegen der Corona-Pandemie wird vielerorts Weihnachten anders gefeiert als sonst – auch bei der Familie Haag in Hülzweiler. Doch es gibt eine Konstante: die Krippe. Die ist richtig groß und ein echter Hingucker.

In vielen Haushalten im Landkreis Saarlouis und anderswo wird sie in den kommenden Tagen vom Speicher oder aus dem Keller geholt: die Weihnachtskrippe. Maria und Josef betrachten das Jesuskind, vielleicht stehen auch die Drei Heiligen Könige dabei und Ochs und Esel dürfen die Szene ergänzen. Spätestens zu Heiligabend ist das Krippchen unter dem Baum für viele Familien zur liebgewonnenen Tradition geworden.

So auch bei Egon Haag aus Hülzweiler. Doch seine Weihnachtskrippe passt nicht unter einen Tannenbaum. Auf rund vier Quadratmetern erzählen die wunderschönen Figuren aus Oberammergau die Geschichte von Jesu Geburt.

Vom ersten Advent an, erzählt Haag, steht die Krippe dann bis Mitte Januar im Wohnzimmer und erfreut ihn und seine Frau. Eigentlich, so verrät er, sollten in diesem Jahr die Enkel kommen, doch die Corona-Pandemie macht das leider nicht möglich. Daher feiert er mit seiner Frau besinnlich Weihnachten. Die riesige Krippe darf aber auch in diesem so anderen Jahr nicht fehlen.

Für Egon Haag bedeutet die Krippenlandschaft Erinnerungen an frühere Zeiten. „Für mich sind das zahlreiche Emotionen, mit der Weihnachtskrippe sind viele Erinnerungen an meine Jugend verknüpft“, erzählt er.

Seine Leidenschaft kommt aus seinem Heimatort St. Nikolaus. Dort wurde Egon Haag nach der Erstkommunion Messdiener. „Da durfte ich dann das erste Mal die Krippe in der Kirche mit aufbauen. Das hat mich beflügelt“, erinnert er sich.

Zu Hause hatten sie damals vor 60 Jahren keine Krippe. Also bearbeitete er seinen Vater, ihm einen Stall zu bauen. „Während mein Papa über den Sommer die Krippe gebaut hat, habe ich mein Taschengeld und auch das Kirmesgeld gespart und konnte mir am Ende die ersten Figuren anschaffen“, erzählt er. Die waren damals aus Gips und stammten vom Kunsthaus Kopp aus Saarbrücken. Die kleinen Schafe haben bis heute ihren Platz in der Krippenlandschaft von Egon Haag. Denn nach und nach wuchs die Anlage, die Figuren wurden größer und waren aus Bergalit.

Zu seinem 50. Geburtstag erfüllte er sich schließlich einen großen Wunsch. „Ich habe mir Krippenfiguren aus Oberammergau gekauft. Diese sind aus Holz geschnitzt und tragen schöne Kleider“, sagt er. Von Maria und Josef über den Engel Gabriel bis hin zu dem Hirtenjungen sind die Figuren allesamt eine Augenweide. Das stellt auch Haag immer wieder fest. „Ich kann mich abends zur Krippe setzen und sie einfach anschauen“, sagt er.