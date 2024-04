Nach überraschender Kandidatur Bürgermeisterwahl in Schwalbach – so reagieren die anderen Kandidaten auf den neuen AfD-Kontrahenten

Für nicht wenige dürfte es eine überraschende Wende im bisherigen Bürgermeisterwahlkampf in der Gemeinde Schwalbach gewesen sein: Sagten viele Beobachter zuvor noch ein großes Duell zwischen dem SPD-Kandidaten David Maaß und dem parteilosen Bewerber Markus Weber voraus, so sorgte der Schwalbacher Unternehmer Uwe Jung mit seiner Kandidatur für die AfD jetzt dafür, dass es im Juni nun einen Dreikampf um die Nachfolge des bisherigen Bürgermeisters Hans-Joachim Neumeyer (CDU) geben wird, der sein Amt aus Altersgründen in diesem Jahr niederlegt.