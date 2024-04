Nach dem katholischen Glauben fliegen die Glocken nach Rom und werden gesegnet oder sie legen die Beichte ab – je nach Sichtweise. Eine andere Legende besagt, dass ihr Schweigen dabei für die Grabesruhe Christi stehe – was aber angesichts der sehr lauten Rappelgeräusche in den Straßen von Hülzweiler doch daran zweifeln lässt. Auf jeden Fall nahmen die Kinder ihren Dienst ernst und hatten Spaß bei dem Zug durch die Hoch-, Mandelbaum-, Siedlungs- und Kolpingstraße. Sie riefen „Mittag, Mittag, Hahnenkrach, übermorgen ist heiliger Ostertag“ oder einfach nur „Betglock“. Am Ostersamstag gingen sie dann von Haus zu Haus und forderten für ihren Dienst einen kleinen Obolus ein.