Diese Woche erreichte uns ein Bild von Helmut Dörr. Er hatte ein besonders Phänomen auf der Römerstraße zwischen Elm und Schwalbach entdeckt und fotografiert. Dieser „schöne Effekt“, so schreibt er, sei wohl „ähnlich entstanden wie ein Regenbogen“. Allerdings fehlten bei diesem Bogen die typischen Farben. Foto: Helmut Dörr

Immer wieder schicken uns Leser schöne und originelle Fotos. So auch dieses. Danke dafür!

