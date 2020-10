Bei Bagger-Arbeiten : Granaten-Fund auf Schwalbacher Schulgelände

Schwalbach-Griesborn Riesenaufregung an der Kirchbergschule in Schwalbach-Griesborn – und das trotz Ferien: Am Freitag gegen 13.50 Uhr sind Bauarbeiter auf dem Gelände der Schule auf eine Weltkriegsgranate gestoßen. Das Geschoss wurde bei Baggerarbeiten auf dem Hinterhof der Schule freigelegt.