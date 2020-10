Kneipp Bund in St. Ingbert : Gesundes Frühstück in den fünf Farben der kneippschen Lehre

In den den fünf Kneipp-Farben war der Tisch beim gesunden Frühstück in der Kneipp Bund-Landesgeschäftsstelle gedeckt. Foto: Kneipp Bund

St. Ingbert Am vergangenen Mittwoch hat erstmalig in der Geschäftsstelle des Kneipp-Bundes Landesverband Saarland die monatliche Veranstaltung „das gesunde Frühstück“ stattgefunden. Aus der Einladung konnte man entnehmen, dass ein gesundes Frühstück in den Farben der kneippschen Lehre auf dem Programm stand.

Die Tischdekoration unter anderem dekoriert mit Kerzen in den fünf „Kneipp-Farben“ wurde immer wieder aufgegriffen, um die Anwesenden mit Informationen über Kneipp-Anwendungen, Zitate, Liedtexte und vieles Spannende mehr zu unterhalten.

Die Referentin Maria Samstag, 1. Vorsitzende des Kneipp-Verein St. Wendel, konnte die 14 Teilnehmerinnen und Teilnehmer durch ihr Wissen begeistern. Die Tische waren liebevoll dekoriert, die Zutaten des Frühstücks ausschließlich mit regionalen Produkten einladend gestaltet. So konnte man von selbstgemachtem Müsli, Marmelade, Quark mit Leinöl, Vollkornbrötchen und Brot, Kartoffel-Kürbis-Kuchen bis zu den Heiß- und Kaltgetränken verwöhnt werden. Blumengrüße in einem Holzarrangement standen auf dem Tisch. Kamille und „Fette Henne“ konnten durch ihre Farbnuancen das Bild der Tischdekoration bereichern. Alle Teilnehmenden verfeinerten das ausgehändigte Olivenöl mit Rosmarin und Ingwer für den Eigenverbrauch, welches sie, wie auch die selbst geflochtenen Freundschaftsbänder dann als Gastgeschenk mit nach Hause nehmen durften. Zu den Teilnehmern konnten die Landesvorsitzende Silvia Knaak und die stellvertretende Vorsitzende Claudia Zobel die Vertreter(innen) der Kneipp-Vereine aus Wittersheim-Bebelsheim, Erfweiler-Ehlingen, Schwalbach, Köllerbach, Merzig, Riegelsberg, Heiligenwald, Bexbach und weitere Gäste begrüßen.