Kreis Saarlouis : Noch mehr schöne Leser-Fotos aus dem Landkreis Saarlouis

Getreidefeld am späten Nachmittag: „Die Sonne zauberte eine besondere Atmosphäre in die Ähren, ab und an bewegte der Wind die Gräser, löste die Starre des Eindrucks. Das Panorama lud zu einem kürzeren Verweilen ein“, schildert Hans-Jürgen Spies, Schwalbach, zu dieser Aufnahme vom Griesborner Bann. Foto: Hans-Jürgen Spies

Kreis Saarlouis Fotos der SZ-Leser aus dem Kreis Saarlouis zeigen wir regelmäßig auf unseren Fotoseiten.

Schicken Sie gerne weitere sommerliche Motive aus unserem schönen Landkreis Saarlouis an unsere Redaktion, und zwar per E-Mail an diese Adresse: redsls@sz-sb.de. Bitte geben Sie dabei Ihren Namen und Wohnort an sowie eine kurze Beschreibung dessen, was auf dem Bild zu sehen ist und wo es aufgenommen wurde. Falls Personen abgebildet sind, muss deren Einverständnis geklärt sein.