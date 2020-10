Hülzweiler Getränke- und Rostwurstverkauf, Bedienung, Reinigung des Clubheims: Es gibt kaum etwas, was Heidi Fine für den SV Hülzweiler nicht macht. Für viele ist sie auch Ansprechpartnerin bei so manchen Wehwehchen oder auch kleinen privaten Problemen.

Seit Jahrzehnten schon hilft Fine dem Verein, der im Jahre 1999 aus dem FC Union und der DJK Hülzweiler gebildet wurde, wo es nur geht – auch ohne ein offizielles Amt im Vorstand zu bekleiden. Thekendienst, Bedienung sowie Reinigung im Clubheim, dazu auch Getränke- und Rostwurstverkauf in der Verkaufshütte am Sportplatz – wann immer jemand gebraucht wird, ist Fine da. Auch bei allen Hallenturnieren des Vereins war sie mit von der Partie, ebenso bei den Aktivitäten des Vereins an den Kirmestagen.