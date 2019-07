Schlimmer Verdacht : 71-Jähriger aus Saarwellingen soll Kinder sexuell missbraucht haben

(Symbolbild). Foto: picture alliance / dpa/Daniel Bockwoldt

Saarwellingen Schlimmer Verdacht in Saarwellingen: einem Mitarbeiter eines Fahrdienstes des integrativen Sonderkindergartens der Lebenshilfe wird vorgeworfen, sich an Kindern sexuell vergangen zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Von Ulrike Paulmann

Ihm wird vorgeworfen, Kinder sexuell missbraucht zu haben: Ein 71-Jähriger aus Saarwellingen (Kreis Saarlouis) sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Saarbrücken bestätigt, führt sie derzeit ein Ermittlungsverfahren gegen den Mitarbeiter eines Fahrdienstes. Er hat im Rahmen seiner Tätigkeit Kinder bei Betreuungseinrichtungen abgeholt. „Vorwurf ist sexueller Missbrauch von Schutzbefohlenen in Tateinheit mit sexuellem Missbrauch von Kindern in Tateinheit mit Herstellen kinderpornografischen Schriften (hier: Bildern)“, informiert die Staatsanwaltschaft. Der Mann soll die Taten zwischen August 2016 und Juni 2019 verübt haben. Seit dem 13. Juni sitze er in Untersuchungshaft.

Die Ermittlungen, auch in Bezug auf mögliche weitere Opfer, dauerten an. Aus Gründen des Verfahrensschutzes gebe es momentan keine weiteren Auskünfte. So äußerte sich die Staatsanwaltschaft auch nicht zur Zahl der Opfer.