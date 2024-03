Mario Andruet Mario Andruet feiert 70. Geburtstag

Saarwellingen · Der renommierte Saarwellinger Künstler Mario Andruet wird am heutigen Mittwoch, 27. März, 70 Jahre alt. Seit frühester Kindheit beschäftigt er sich mit authentischer gegenständlicher Malerei. Sein künstlerisches Talent manifestiert sich jedoch nicht nur in seinen Bildern, Holz und Metallskulpturen, sondern auch im architektonischen und innenarchitektonischen Bereich sowie in der Gartengestaltung.

26.03.2024 , 14:58 Uhr

Der Saarwellinger Künstler Mario Andruet wird am heutigen Mittwoch 70 Jahre alt. Foto: Ruppenthal

Von Rolf Ruppenthal