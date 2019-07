Verdachtsfall in Saarwellingen : Rentner soll behinderte Kinder sexuell missbraucht haben

(Symbolbild). Foto: dpa-tmn/Silvia Marks

Saarwellingen Schlimmer Verdacht in Saarwellingen: einem Mitarbeiter eines Fahrdienstes des integrativen Sonderkindergartens der Lebenshilfe wird vorgeworfen, sich an Kindern sexuell vergangen zu haben. Er sitzt in Untersuchungshaft.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Von Dominik Dix

In einer Einrichtung der Lebenshilfe in Saarwellingen soll es zu schwerem sexuellen Missbrauch eines inzwischen 72-jährigen Rentners an behinderten Kindern gekommen sein. Das berichtet der Saarländische Rundfunk.

Der Rentner sitzt derzeit in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft wirft ihm schweren sexuellen Missbrauch sowie das Herstellen von Kinderpornografie vor. Der 72-jährige habe als Fahrer für einen Abholdienst gearbeitet. Die Taten sollen sich zwischen August 2016 und Juli 2019 ereignet haben. Die Untersuchungen dauern derzeit an.