Reisbach Labachstraße in Reisbach wird voll gesperrt

Die rund 50 Stühle in der Lohwieshalle waren fast komplett besetzt. Die Anlieger der Labachstraße hatten viele Fragen für das Podium an Verantwortlichen für das Bauprojekt, das sie monatelang vor ihren Haustüren behindern wird. Beigeordneter Helmut Leinenbach hatte in Vertretung von Bürgermeister Manfred Schwinn die Bürger begrüßt und ihnen das Podium vorgestellt. Rede und Antwort standen Karsten Thewes von dem planenden Ingenieurbüro Schweitzer, Aleksander Aleksejenko vom Bauamt der Gemeinde, Volker Dibbern von den Technischen Werken/Wasserwerken Saarwellingen, sowie Dominic Geimer und Michael Kielanski von der Baufirma Geimer, die die Arbeiten vor Ort ausführt.