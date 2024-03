Saarwellingen Informationsveranstaltung zu Kanalarbeiten in der Labachstraße

Der Abwasserbetrieb der Gemeinde Saarwellingen führt mit dem Wasserwerk der Gemeinde und dem Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) voraussichtlich ab Dienstag, 2. April, eine umfangreiche Tiefbaumaßnahme in der Labachstraße im Saarwellinger Ortsteil Reisbach durch. Grund für diese Arbeiten ist, dass die Wasserleitung und der Mischwasserkanal erneuert werden müssen. Hierfür muss die Strecke zwischen den Hausnummern 159 und 99 in der Labachstraße für voraussichtlich 44 Wochen, also bis Frühjahr 2025, gesperrt werden.