Nach Besuch von Innenminister Jost Sorgenkind der Gemeinde — Neue Hoffnung für die Saarwellinger Festhalle

Sie ist und bleibt das Sorgenkind der Gemeinde Saarwellingen: die Festhalle. Seit Jahren will die Kommune diese neu bauen, und 2022 sollte es endlich so weit sein. Im Juli ließ die Gemeinde die in die Jahre gekommene und sanierungsbedürftige Halle abreißen, danach sollten dann die Erd- und Rohbauarbeiten beginnen. Doch so weit kam es gar nicht. Aufgrund der deutlich gestiegenen Preise durch Energie- und Rohstoffkrise stoppte die Gemeinde im September 2022 die Ausschreibungen der Arbeiten und legte den Neubau damit vorerst auf Eis.