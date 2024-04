Fußball Wieso sich sieben Punkte perfekt anfühlen

Jetzt klappt es auch gegen die Konkurrenten im Kampf um den Klassenverbleib: Nachdem der Fußball-Saarlandligist SC Reisbach in der ersten Saisonhälfte nahezu alle Duelle gegen Mannschaften aus dem hinteren Tabellendrittel verloren hat, punktet der Aufsteiger nun auch gegen die abstiegsbedrohten Clubs. Am Samstag gewann der SC Reisbach vor etwa 150 Zuschauern beim Drittletzten SV Bliesmengen-Bolchen mit 2:1 (0:1) – und nahm Revanche für die 1:6-Pleite in der Hinrunde.