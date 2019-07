Jazz im Saarwellinger Bistro Laube : Jamsession in Saarwellingen

Saarwellingen Musiker und Jazzfreunde sind an diesem Donnerstag, 25. Juli, ab 20 Uhr zur Jazzwerkstatt ins Bistro Laube in Saarwellingen eingeladen. Die Jamsession im Bistro Laube findet an jedem vierten Donnerstag im Monat statt.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von jsc