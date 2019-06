Jugendrotkreuz : Junge Lebensretter suchen ihre Besten

Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes ist am Samstag in Reisbach. Unser Archivbild zeigt beim Erste-Hilfe-Wettkampf Aya Al-Nuaimi vom Schulsanitätsdienst Schmelz mit Claudia Dahm, die eine Verletzte spielt. Foto: BeckerBredel

Reisbach Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes Saarland ist Samstag in Reisbach. 80 junge Leute sind dabei.

Auf dem Gelände der Grundschule Reisbach, Lohwiese 13 in dem Saarwellinger Ortsteil, sind am Samstag, 15. Juni, Meisterschaften: Das Jugendrotkreuz (JRK) trägt seinen Landeswettbewerb aus. Worum es dabei geht, besprachen wir mit dem stellvertretenden JRK-Landesleiter Marcel Schreiner.

„Landeswettbewerb des Jugendrotkreuzes“ hört sich nach spannenden Wettkämpfen an. Inwiefern wird das für Zuschauer interessant?

#WirundMenschlichkeit ist das Motto des JRK-Landeswettbewerbs am Samstag, 15. Juni, ab 9.30 Uhr, Grundschule Reisbach, Lohwiese 13. 80 JRKler zwischen 6 und 27 Jahren werden erwartet.

SCHREINER Die Gruppen bestehen aus JRK-Gruppen der verschiedenen Rotkreuz-Ortsvereine, die sich als Gruppe regelmäßig zur JRK-Gruppenstunde treffen. Es nehmen auch Gruppen aus weiterführenden Schulen teil. Dort engagieren sich die Jugendlichen im Schulsanitätsdienst, einer Arbeitsgruppe, welche in vielen Schulen im Saarland existiert.

Von den drei Disziplinen „Erste Hilfe“, „Sport & Spiel“ und „Soziales“ kann sich wohl jeder recht schnell etwas zu den ersten beiden vorstellen. Aber was ist unter dem dritten Punkt gefordert?

SCHREINER Der Themenbereich „Soziales“ behandelt in diesem Jahr die aktuelle JRK-Kampagne #wasgehtmitMenschlichkeit und aktuelle gesellschaftliche Themen. Ohne jetzt zu viel zu verraten: Unter anderem wird es in diesem Themenbereich eine Aufgabe zu den Kinderrechten geben.

Was können Sie zum Motto „Wir und Menschlichkeit“ oder auch „#wasgehtmitMenschlichkeit“ noch erklären?

SCHREINER #wasgehtmitMenschlichkeit ist die aktuelle Kampagne des Deutschen Jugendrotkreuzes. Sie fragt: „Was geht mit Menschlichkeit?“ Verbandsintern geht es darum, sich mit den Grundsätzen der Rotkreuz- und Rothalbmond-Bewegung vertraut zu machen und sich mit Aktionen vor Ort aktiv für Menschlichkeit einzusetzen. Die Kampagne läuft drei Jahre, und wir wollen gemeinsam forschen, was Menschlichkeit für einen selbst, für unsere Gemeinschaft und für die Welt bedeutet. Zum Ende der Kampagne werden dann auch Forderungen an die Politik formuliert.

SCHREINER Natürlich treten alle Landessieger gegeneinander an, um den Deutschlandmeister unter den JRK-Gruppen ausfindig zu machen. Die Siegergruppe beim Landeswettbewerb wird das Saarland auf dem JRK-Bundeswettbewerb vom 6. bis 8. September in Sachsen-Anhalt vertreten.

Und abschließend noch an die Adresse der Ausrichter, also sowohl des Verbandes als auch der vor Ort, gerichtet: Was soll geschehen, damit der Samstag zu einem Erfolg für Sie wird?