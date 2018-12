später lesen Advent Zweite „ADVENTure“ öffnet sich Teilen

Zum zweiten Mal öffnet am Samstagabend, 15. Dezember, zeitgleich zum Late-Night-Shopping in Saarlouis „ADVENTure – Gott willKOMMEN“. Ab 17 Uhr ist jeder in die Kirche St. Ludwig am Großen Markt eingeladen, der Lust hat, sich auf andere Weise auf das Weihnachtsfest vorzubereiten und den Trubel der Stadt für einen Moment hinter sich zu lassen. we