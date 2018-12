später lesen Parteien Bingo-Erlöse gehen an Jugendabteilungen Teilen

Matthias Morgen, Vorsitzender der SPD Picard, konnte zum dritten Bingo-Abend in der Halle in Picard rund 200 Teilnehmer begrüßen. Insgesamt wurden 2500 Euro erspielt, die zu gleichen Teilen an die Jugendabteilungen des Karnevalsvereins, der Spielgemeinschaft und der Feuerwehr gingen. red