Neue Filiale in Saarlouis : Postfiliale eröffnet im Globus Saarlouis

Foto: dpa/Daniel Reinhardt

Saarlouis Wie die Deutsche Post AG mitteilt, hat sie eine neue Partnerfiliale in Saarlouis eröffnet, und zwar im Globus Handelshof. Die Partneragentur in der Dieselstraße 3 hat 72 Wochenstunden geöffnet und bietet neben Brief- und Paketdienstleistungen unter anderem auch die Ausgabe von Brief- und Paketsendungen.

Auch die Annahme von frankierten Päckchen, Paketen und Retouren, das Drucken von Retouren-Scheinnen sowie der Verkauf von Brief- und Paket- und Einschreibemarken ist möglich, teilt die Post mit.

Die Deutsche Post DHL Group betreibt bundesweit rund 26 000 Verkaufsstellen, nahezu ausschließlich mit Partnern, bestehend aus rund 13 000 klassischen Partner-Filialen, 10 500 DHL Paketshops und über 2000 Verkaufspunkten für kleinere Postdienstleistungen.