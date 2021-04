Online-Vortrag der VHS Saarlouis für Eltern : Wie man gemeinsam die Krise bewältigt

Saarlouis In einem Online-Vortrag der VHS Saarlouis erläutert Therapeutin Nicole Burkert-Arbogast am Mittwoch, wie Eltern ihre Kinder in schwierigen Zeiten unterstützen können. Anmeldeschluss ist am Dienstag.

Wie Eltern mit ihren Kindern gut durch die Krise kommen, das zeigt ein Online-Vortrag der VHS Saarlouis am Mittwoch, 21. April, um 18 Uhr an. Anmeldeschluss hierfür ist am Dienstag, 20. April. Der kostenlose Vortrag findet online statt und dauert rund 90 Minuten.

Die Corona-Pandemie hat das Alltagsleben von Familien auf den Kopf gestellt. Besonders Kinder leiden unter den Einschränkungen der Pandemie. Die Bewältigung einer Krise eröffnet jedoch auch Chancen zur Entwicklung. Die Erziehungswissenschaftlerinnen Nicole Burkert-Arbogast und Susanne Wilhelm zeigen Fördermöglichkeiten am Beispiel des Sieben-Säulen-Modells der Resilienz und erklären, welche Strategien Eltern nutzen können, um ihre Kinder zu unterstützen.

Während des Vortrags und im Anschluss ist es möglich, online Fragen zu stellen, die die Referentinnen direkt beantworten. Voraussetzung für die Teilnahme sind ein PC, Notebook oder Tablet mit Internetzugang sowie ein aktueller Internetbrowser von Firefox, Chrome, Safari oder Edge. Nach Anmeldung erhalten die Teilnehmenden per E-Mail die Zugangsdaten zum virtuellen Vortragsraum.