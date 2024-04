TonTon Preis Der Tonton-Preis geht an Bernd Kissel

Der Tonton-Preis geht auf den Saarlouiser Erzlügner Michel Tonton zurück, der in seinen Erzählungen mit Witz, Esprit und Humor das Flunkern und Übertreiben zur Kunst erhoben hat. Der Preis wird alljährlich (augenzwinkernd) in Saarlouis an Akteure aus Kultur, Politik, Sport, Wirtschaft und Gesellschaft verliehen, die durch ihr Schaffen, Reden und Handeln in der Tradition des Michel Tonton stehen. Das Wahlgremium besteht aus den bisherigen Preisträgern. Preisträger sind unter anderem Peter Altmaier, Oskar Lafontaine, Reinhard Klimmt, Alfred Gulden, Heiko Maas, Leo Petry, Peter Demmer, Karin Peter, Annegret Kramp-Karrenbauer, Fred Eric Schmitt, Reiner Calmund und viele mehr.