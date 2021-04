Diakonie Saar : Neue Koordinierungsstelle für Alltagshilfen in Saarlouis

Saarlouis Glühbirnenwechsel, das Bedienen technischer Geräte, Einkaufen ohne Auto – besonders für ältere, gesundheitlich beeinträchtigte Menschen und allein lebende Hilfsbedürftige ist das oft eine Herausforderung, besonders wenn Angehörige, die unterstützen könnten, fehlen.

Dank einer Förderung durch die Deutsche Fernsehlotterie hat die Diakonie Saar in Saarlouis seit November die Koordinierungsstelle „Sozialräumliche Unterstützungsangebote für ältere und bedürftige Menschen in der Stadt Saarlouis“ eingerichtet, angesiedelt im Sozialkaufhaus „‘s kaufhaus“.

„Aktuell waren aufgrund der Pandemie-Bestimmungen leider noch keine Hausbesuche möglich“, erklärt Göbel. „Wir bieten aber eine offene Beratung im Kaufhaus an und unterstützen beispielsweise aktuell die Tafel mit einem Lieferdienst für ältere und erkrankte und in der Mobilität eingeschränkte, städtische Bewohner. Und wir koordinieren verschiedene materielle Hilfen für wohnungslose Menschen.“ Ein weiteres Projektziel von Heike Göbel ist es, Ehrenamtliche und Freiwillige in die Alltagshilfen zu integrieren. „Außerdem wollen wir uns an kleineren Aktionen beteiligen.“ Auch wollen die Projektakteure, wenn denn möglich, Veranstaltungen (z.B. Repair-Café, Schulklassenkontakte) durchführen. „So möchten wir das gemeinschaftliche Tun der Bewohnerinnen und Bewohner fördern und neue Netzwerke in Zusammenarbeit mit der Stadt Saarlouis aufbauen“, erklärt die Diakonie-Mitarbeiterin. Das stärke das Gemeinwesen, das menschliche Zusammenleben abseits eines fehlenden Familienverbandes.