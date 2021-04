Stelle wird neu besetzt : Stadt Saarlouis sucht Behindertenbeauftragte(n)

Saarlouis Der bisherige Beauftragte Frank Michler legt sein Amt nieder. Bewerbungen sind bis 30. April möglich.

Der/Die Behindertenbeauftragte hat beratende Aufgaben, spricht Empfehlungen aus, nimmt an Sitzungen der Beiräte, der Ausschüsse und des Stadtrates teil, fungiert als Schnittstelle zwischen Betroffenen, Verwaltung, Stadtrat, Behinderten- und Wohlfahrtsverbänden. Zu den Aufgaben gehört auch die Bereitschaft zum Austausch mit anderen Beauftragten auf kommunaler Ebene, ebenso auf Landes- und Bundesebene, zur Organisation und Teilnahme an Veranstaltungen sowie die Mitwirkung bei der Planung von Verkehr und Infrastruktur. Ebenso wichtig sind aber auch persönliche Gespräche mit Betroffenen und Öffentlichkeitsarbeit.

Diese Stelle wird ehrenamtlich ausgeübt. Die Stadt zahlt eine Aufwandsentschädigung für die Teilnahme an Sitzungen und stellt bei Bedarf einen Arbeitsplatz in der Verwaltung zur Verfügung. Interessierte Bewerber*innen sollten die nötige Sensibilität für das Aufgabengebiet mitbringen. Die Auswahl trifft der Stadtrat.

Bewerbungen sind bis Freitag, 30. April, zu richten an das Büro der Bürgermeisterin Marion Jost per Post an Grünebaumstraße 2, 66740 Saarlouis oder per E-Mail an BM@Saarlouis.de. Weitere Informationen erteilt das Sekretariat unter Tel. (0 68 31) 44 34 15.