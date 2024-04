Saarlouis Wenn die Maikäfer die Lüfte erobern

Maikäfer waren in den vergangenen Jahren in unserer Region rar geworden, aber in diesem Jahr fliegen sie vor allem in den Abendstunden mit Beginn der Dämmerung wieder in großen Scharen. Früher waren die Krabbeltiere aus der Familie der Blatthornkäfer gefürchtete Schädlinge. Während die Käfer bei Massenaufkommen ganze Laubwälder kahl fraßen, wovon sich die Bäume allerdings wieder erholten, fressen die Larven die Wurzeln ab, wodurch nachwachsende Laubbäume flächendeckend absterben können.