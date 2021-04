Einwohnerbefragung in Saarlouis : Der Lisdorfer Berg wird erweitert – Saarlouis hat abgestimmt

Einwohnerbefragung in Saarlouis

Saarlouis Mit Spannung erwartet: Soeben wurde das Ergebnis der Einwohnerbefragung in Saarlouis zur Erweiterung des Industrie- und Gewerbegebietes Lisdorfer Berg bekannt.

Nun ist es entschieden: Das Industrie- und Gewerbegebiet kann erweitert werden. Das Ergebnis der Einwohnerbefragung in Saarlouis zeigt: 8257 Stimmberechtigte haben sich für die Erweiterung ausgesprochen, 4763 dagegen. 35 Stimmen waren ungültig. Dieses Ergebnis gab die Stadt Saarlouis am Sonntag unmittelbar nach der Auszählung der Stimmzettel im Theater am Ring bekannt.