Oberwürzbach : Ortsrat sucht nach Betreiber für Poststelle

Oberwürzbach Weil die Post abwinkt, soll in Oberwürzbach ein anderer Anbieter her. Die Suche gestaltet sich schwierig.

Der St. Ingberter Stadtteil Oberwürzbach hat seit Jahresanfang keine Poststelle mehr. Über Jahrzehnte hinweg betrieben Marianne und Bernhard Schmitt in der Hauptstraße 102 die Postagentur in ihrem Schreibwarengeschäft, das auch Toto- und Lotto-Annahmestelle war. Zum Ende des vergangenen Jahres gaben die Schmitts ihr Geschäft aus gesundheitlichen Gründen auf. Darauf startete die Ortsvorsteherin einen Aufruf, damit, womöglich an anderer Stelle, in Oberwürzbach wieder Postdienstleistungen möglich sind.

Der Ortsrat beschäftigte sich seiner letzten Sitzung auf Antrag der SPD mit dem aktuellen Stand in dieser Angelegenheit. „Es gab mehrere Interessenten. Vor zwei Wochen hat der Letzte abgesagt“, blickte Lydia Schaar (CDU) zurück. Der Grund sei die, seitens der möglichen Betreiber vermutete, mangelnde Rentabilität gewesen, so die Ortsvorsteherin. Die Deutsche Post AG (DPAG) werde aber auch keine eigene Stelle einrichten, konnte sie in Erfahrung bringen. Die erforderliche Mindestzahl an Postsendungen in Oberwürzbach werde nicht erfüllt, so lautete der Grund, der ihr mitgeteilt worden sei. Sie sei froh, dass die Familie Schmitt sie zeitnah informiert habe, damit so wenig Zeit wie möglich für die Nachfolgesuche verloren geht, so Schaar weiter.