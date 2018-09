später lesen Umstrittener Neubau LfS informiert über Planung zu Bauwerk 99 Teilen

Twittern







Der Landesbetrieb für Straßenbau (LfS) als zuständige Fachbehörde hat Planungen erarbeitet, die das Eisenbahnbrückenbauwerk in Fraulautern – das sogenannte Bauwerk 99 – betreffen. Über diese Planungen wird der LfS informieren: am Mittwoch, 26. September, um 18 Uhr im Vereinshaus in Fraulautern. red