Städtebau : Der Abriss wird zum Denkmal

Saarlouis Noch einmal ein Millionenbetrag, dann ist das Ravelin V in der Überschwemmungsfestung Saarlouis fertig. Für fast zehn Millionen Euro wurde ein gesichtsloses Gelände in eine Touristen-Attraktion verwandelt.

Letzter Bauabschnitt am Ravelin V in Saarlouis: Längst ist der Festungspark am Ravelin V ins städtische Leben integriert. Die Umgestaltung des einstigen so genannten Schlachthofgeländes zur Vergrößerung des Stadtgartens bis knapp an die Kernstadt ist fast abgeschlossen. Den parkähnlichen Ort mit seinen mächtigen Mauern aus französischer und preußischer Zeit hat die Bevölkerung angenommen. Jetzt beginnt mit dem fünften Bauabschnitt die letzte Runde der umfangreichen und vielfach ausgezeichneten städtebaulichen Maßnahme.