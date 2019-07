Hommage an Joy Fleming : Hommage an Joy Fleming im Theater am Ring

Saarlouis In Erinnerung an Joy Fleming findet am Freitag, 27. September, um 19.30 Uhr ein Konzert im Theater am Ring in Saarlouis statt. Freunde, Familienmitglieder und Weggefährten präsentieren eine Hommage an die vor zwei Jahren gestorbene Sängerin.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von red

Die bekannte Soul-, Blues- und Schlagersängerin starb am 27. September 2017.

Auf den Tag genau zwei Jahre später gedenken Angehörige, Kollegen und ihre ursprüngliche Band der Frau, die ihrerzeit unter anderem Mannheim auf die Pop-Landkarte gebracht hat.

Das Motto des Abends lautet „Ein Lied kann eine Brücke sein“, nach dem Titel des Liedes, mit dem sie 1975 beim Grand Prix Eurovision teilnahm, und das einer ihrer größten Erfolge wurde. Der Abend ist eine liebevolle Reise durch das Leben von Joy Fleming mit Musik, Lesung und Kurzfilmen. Ihr Liederrepertoire wird von den bekannten Sängerinnen Ingrid Peters, Corinna May und Maria Mastrantonio vorgestellt.

Mit dabei bei dem Konzert im Theater am Ring ist auch Joy Flemings Sohn Bernd Peter Fleming, der durch den Abend führt und ebenfalls singt – begleitet von der Original Joy Fleming Band, unter der Leitung ihres Lebensgefährten Bruno Masselon.