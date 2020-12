Baumpflanz-Aktion des Frauen-Beirates : Eine Linde für Gerlinde: Saarlouis ehrt besondere Frauen

Lisdorf Die Frauenbeauftrage und der Frauenbeirat der Kreisstadt Saarlouis starteten eine Baumpflanzaktion, um die besonderen Frauen der Stadt zu würdigen.

Gerlinde Ney hat fast 40 Jahre lang den Schulkindergarten in Lisdorf mit aufgebaut und mit viel Engagement geleitet. Heute, 14 Jahre nachdem sie in Rente ging, ist sie immer noch ehrenamtlich als Lesepatin an der Schule tätig. „Darauf sind wir besonders stolz!“, sagte Birgit Klein, die Schulleiterin der Professor-Ecker-Grundschule.

Und nun wurde Ney dafür auch in besonderer Weise geehrt. Die Frauenbeauftrage und der Frauenbeirat der Kreisstadt Saarlouis starteten im Herbst eine Baumpflanzaktion, um die besonderen Frauen der Stadt für ihr wertvolles und gesamtgesellschaftliches Engagement zu würdigen. Der erste Baum, eine Linde, wurde nun in Lisdorf an der Grundschule Professor-Ecker gepflanzt – zu Ehren von Gerlinde Ney, die über viele Jahrzehnte für die Grundschule und den Schulkindergarten in Lisdorf eine sehr wichtige Rolle gespielt hat.