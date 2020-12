Aktion zur Vorweihnachtszeit : Kreisstadt Merzig verteilt Weckmänner an über 700 Kinder

Merzig Die Kreisstadt Merzig hat am vergangenen Freitag rechtzeitig vor dem Nikolaustag Weckmänner an Krippen- und Kindergartenkinder verteilt. Da der Merziger Nikolausmarkt in diesem Jahr aufgrund der aktuellen Situation ausfallen musste, konnte auch der dortige Besuch des Nikolauses mit der üblichen Verteilung der Weckmänner an die Kinder nicht stattfinden.

Als Ersatz dafür haben städtische Mitarbeiter die Kindertageseinrichtungen daher mit dem Gebäck beliefert. Hierfür hatte die Kreisstadt Merzig nach eigenen Worten einen Teilnahmeaufruf an alle Kitas und Krippen im Stadtgebiet gerichtet, auf den sich 15 der Einrichtungen gemeldet hatten. Dadurch konnten insgesamt 771 Kinder mit den Weckmännern versorgt werden. Zusätzlich erhielten alle diese Kinder einen Brief vom Nikolaus. Darin erklärt er ihnen, dass er die Kinder in diesem Jahr leider nicht selbst besuchen kann, und wünscht ihnen eine schöne Weihnachtszeit.