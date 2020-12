Zweithöchster Wert seit Beginn der Pandemie : Kreis Saarlouis: 87 neue Coronafälle am Samstag

Foto: dpa/Christian Beutler

Saarlouis Diese Zahlen sind wirklich besorgniserregend: Das Gesundheitsamt des Landkreises Saarlouis hat am Samstag 87 neue Corona-Fälle registriert – das ist der zweithöchste Wert, der seit Ausbruch der Pandemie registriert wurde.

Der höchste Wert wurde am 6. November mit 88 Fällen festgestellt. Bereits in den Tagen zuvor waren die Zahlen stark angestiegen, am Donnerstag um 79 und am Freitag um 75.

Auch mussten die Behörden einen weiteren Todesfall im Zusammenhang einer Covid19-Erkrankung vermelden. Betroffen ist eine Person aus Wadgassen, nähere Angaben dazu lieferte das Gesundheitsamt nicht. Damit stieg die Zahl der Todesfälle seit März auf 41. Die meisten davon waren in Dillingen und Rehlingen-Siersburg (jeweils sechs) sowie in Schwalbach (fünf) zu beklagen. Lediglich in Lebach und Ensdorf wurden bislang noch keine Todesfälle registriert – und das, obwohl Lebach hinter Saarlouis die Kommune mit den zweitmeisten Infektions-Fällen ist.